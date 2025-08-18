SACRAMENTO, CA – The California Armenian Legislative Caucus Foundation is pleased to announce new member Assemblymember Heath Flora (R-Ripon).

The California Armenian Legislative Caucus Foundation has now expanded to 58 members to include: Chair, Assemblymember John Harabedian, Senate President pro Tempore Mike McGuire, Senator Bob Archuleta, Senator Dave Cortese, Senator Megan Dahle, Senator María Elena Durazo, Senator Caroline Menjivar, Senator Sasha Renée Pérez, Senator Eloise Gómez Reyes, Senator Laura Richardson, Senator Susan Rubio, Senator Suzette Martinez Valladares, Speaker Robert Rivas, Assemblymember Dawn Addis, Assemblymember Cecilia Aguiar-Curry, Assemblymember Patrick Ahrens, Assemblymember Juan Alanis, Assemblymember Rebecca Bauer-Kahan, Assemblymember Marc Berman, Assemblymember Tasha Boerner, Assemblymember Lisa Calderon, Assemblymember Jessica Caloza, Assemblymember Laurie Davies, Assemblymember Stan Ellis, Assemblymember Heath Flora, Assemblymember Mike Fong, Assemblymember Jesse Gabriel, Assemblymember Robert Garcia, Assemblymember Mike Gipson, Assemblymember Jeff Gonzalez, Assemblymember Mark Gonzalez, Assemblymember Heather Hadwick, Assemblymember Matt Haney, Assemblymember Maggy Krell, Assemblymember Tom Lackey, Assemblymember Alex Lee, Assemblymember Alexandra Macedo, Assemblymember Stephanie Nguyen, Assemblymember Liz Ortega, Assemblymember Blanca Pacheco, Assemblymember Diane Papan, Assemblymember Darshana Patel, Assemblymember Gail Pellerin, Assemblymember Cottie Petrie-Norris, Assemblymember Celeste Rodriguez, Assemblymember Michelle Rodriguez, Assemblymember Chris Rogers, Assemblymember Blanca Rubio, Assemblymember Pilar Schiavo, Assemblymember Nick Schultz, Assemblymember José Luis Solache, Assemblymember Esmeralda Soria, Assemblymember Catherine Stefani, Assemblymember Tri Ta, Assemblymember David Tangipa, Assemblymember Avelino Valencia, Assemblymember Greg Wallis, and Assemblymember Rick Chavez Zbur.

“Since my first year in office the California Armenian Legislative Caucus Foundation has welcomed me with open arms, and I am excited to become a member.” Assemblymember Heath Flora (R-Ripon).

The California Armenian Legislative Caucus Foundation serves as a forum for members from the California Senate and Assembly to identify key issues affecting Armenian Americans and develop and empower the Armenian American community throughout California. The Foundation encourages advocacy and participation in cultural, educational, and community efforts in California. Through advocacy, the Foundation strives to ensure that California Armenian American’s voices are heard and given a platform.